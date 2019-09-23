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    блоки питания, сигнализация (Сатурн 33)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 01:0023.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113411Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113411

    Наименование закупки

    блоки питания, сигнализация (Сатурн 33)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 11:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Блоки питания, сигнализация (Сатурн 33)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 01:00 GMT +323.09.2019 01:0023.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113411Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блоки питания, сигнализация (Сатурн 33)

    Начальная цена

    125 601,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания для системы сигнализации щит UN900 Quint-PS-100-240AC/24DC/10 85-264/24В 6.3А 85x130x125ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Оповещатель пожарный звуковой электродинамический Аврал-1В-ВН-Н-К 115дБ 220В"

    Кол-во: 1.000

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