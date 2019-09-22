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    Главная / Торги / Поставка клапана регулирующего РУСТ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка клапана регулирующего РУСТ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2019 20:0022.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113410Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113410

    Наименование закупки

    Поставка клапана регулирующего РУСТ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:53

    Документация процедуры

    oprosnik.xls

    Приложение_№_4А_(поставка_простая_ТГП_-_Покупатель).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана регулирующего РУСТ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.09.2019 20:00 GMT +322.09.2019 20:0022.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113410Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана регулирующего РУСТ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    416 460,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по истечению 30 дней после поставки товара на склад покупателя. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан регулирующий пневматический РУСТ 510-1 УХЛ(1) 50ММ Pу1.6ПАСС МИЛЯ газ от - 60С до +225С сталь 20ГЛ"

    Кол-во: 1.000

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