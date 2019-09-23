Предоставление услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования:"Радиационная безопасность и производственный контроль при проведении рентгенологических исследований в мед. учреждениях"для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский ПТД"; филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский ПТД", филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Городецкий ПТД", филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Кулубакский ПТД", филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский ПТД";форма обучения-дистанционно 72 часа

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 113408 Наименование закупки Предоставление услуг по обучению по программе дополнительного профессионального образования:"Радиационная безопасность и производственный контроль при проведении рентгенологических исследований в мед. учреждениях"для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский ПТД"; филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский ПТД", филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Городецкий ПТД", филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Кулубакский ПТД", филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский ПТД";форма обучения-дистанционно 72 часа Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Юридический адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, Почтовый адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Контактный телефон +7 8313 28-52-27 Факс Адрес электронной почты tbcsek@bk.ru Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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