Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. Оплата по факту поставки в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика .