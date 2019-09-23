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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для вычислительной и множительной техники

    Поставка запасных частей и расходных материалов для вычислительной и множительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 08:3023.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113398

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для вычислительной и множительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для вычислительной и множительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 08:30 GMT +323.09.2019 08:3023.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для вычислительной и множительной техники

    Начальная цена

    240 874,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремкомплект НР СЕ487А для HP LJ CM6030/CM6040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект переноса изображения НР СВ463А для HP LJ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор свинцово-кислотный CSB HR 1221W F2 12В 5А·Ч"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Диск жесткий HP ST2000NM0033 2 ТБ SATA"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий HDD HP 418367-В21 146 ГБ DP SAS 2.5" 10000 об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Диск жесткий HDD HP 516810-003 600 ГБ 6G SAS 3.5" 15000 об/мин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Диск жесткий HP 653950-001 146 ГБ SAS 2.5" 15000 об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Блок питания Hot Plug Redundant Power Supply HP 230В 1000ВТ 399771-021(380622-001)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Аксессуар Кисточка-груша Hama 5607 для чистки объективов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Вентилятор корпусной со светодиодной подсветкой Gembird VC-RD для видеокарты 50х50х10ММ 12В 4500ОБ/МИН 1.56ВТ 3pin/4pin"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Диск жесткий HDD HP 625140-001 3 ТБ SAS 3.5" 7200 об/мин 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Диск жесткий HDD Fujitsu Ultra320 MAW3300NC 300 ГБ SCSI 3.5" 10000 об/мин 8 МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Запчасть Стержень для клей-пистолета Hammer Flex 211-001 11.2х200ММ 12ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Мультиметр цифровой Fluke 106 600В 10А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Термопаста теплопроводная КПТ-8 20Г шприц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Переходник HP FH973AA DisplayPort To DVI-D Adapter"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Видеокарта ASUS GeForce GT 710 Silent 710-2-SL PCI-E 954МЕГАГЦ 2000МБАЙТ GDDR3 1800МЕГАГЦ 64БИТ DVI-D, HDMI, VGA"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Диск жесткий HDD HPE Digitally Signed Firmware SCC Р05394-001 600 ГБ SAS 3.5" 15000 об/мин 12Gbps"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Диск жесткий Seagate Cheetah ST3600057SS 600 ГБ SAS 15000 об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Диск жесткий HDD HP 516814-В21 300 ГБ SAS 3.5" 15000 об/мин 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Конверт для CD/DVD 125х125ММ белый круглое прозрачное окно 100ММ"

    Кол-во: 5.000

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