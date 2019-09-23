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    Поставка запчастей к садово-парковой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113386Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113386

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к садово-парковой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:23

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей к садово-парковой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 00:00 GMT +323.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113386Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к садово-парковой техники

    Начальная цена

    481 969,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 4 МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до МТБ "Центральная" входит в стоимость продукции. Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки. Наличие необходимых сертификатов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канистра пластмассовая Combi Can 2Л;ДМ3 247-019"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Канистра пластмассовая Combi Can 1Л;ДМ3 247-002"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Уплотнение цилиндра STIHL FS-450 для кустореза"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Набор заточной для цепи бензопилы STIHL 36 56050071029"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Цепь пильная Oregon 15" 0.325" 1.3ММ 64 звена"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Цепь пильная Stihl 63РМ 3/8" 1.3ММ 50 звеньев 39970000050"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Цепь пильная Stihl 36RMC 16" 3/8'' 1.6ММ 60 звеньев 36520000060"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Цепь пильная Stihl RM 16" 3/8'' 1.6ММ 60 звеньев 36210000060"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Цепь пильная Stihl 63PMC3 14" 3/8'' 1.3ММ 50 звеньев 36130060050"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Карбюратор STIHL FS-400, 450, 480, FS330, 450, 480, SP400, 450 41281200603"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Ремкомплект карбюратора STIHL FS-450"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Кожух защитный универсальный для бензокосы Stihl FS 55/450 41190071027/41190071013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Запчасть Канат запускной 90201"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Запчасть Модуль зажигания ДЛЯ Stihl FS-400/450 41284001306"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Запчасть Цилиндр с поршнем ms-250/HR-1008 42.5ММ 11230201209"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Запчасть Цилиндр с поршнем Fs-450/HR-1079 41280201211"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Запчасть Фильтр топливный FS40/50/75/80/85/100/110/130/220/240/500/550, TS460/510/760 Stihl 0000350350"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Запчасть Ключ к триммеру VIKING TE 1000 Stihl 0812 970 1000A T-27 59108902400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Запчасть Тросик газа Fs-300/350/400/450 гайка М10х1.25 левая c чехлом 41281801104"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Фильтр воздушный Husqvarna H254/257 5018797-03"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр воздушный Stihl для FS-300, 450, 480, BT-120, 121, MM-55 41341410300"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр воздушный Husqvarna RS44 для бензопил 5021158-01"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Головка триммерная Stihl AutoCut 5-2 4006-710-2105"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Головка триммерная Stihl TrimCut 30-2 для FS 2.4ММ 4002-710-2122"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Головка триммерная Stihl AutoCut 40-2 для FS300-FS450K 2.4ММ 4003-710-2125"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 26"

    "Головка триммерная Husqvarna Т45 М12 для 143R-II, 235R, 333R, 343R, 343F, 355Fx"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Свеча зажигания Husqvarna 257"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Свеча зажигания Bosch WSR 6 F 11104007005"

    Кол-во: 76.000

    "Позиция 29"

    "Свеча зажигания для двигателей B&S Oregon O-K19 77-317-1"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 30"

    "Свеча зажигания для техники свыше 30м3 Champion CJ7Y-BE/PR7Y"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 31"

    "Диск универсальный для триммера Oregon 90494-25.4 3 зуба 3ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Диск твердосплавный для кустореза DDE WOOD CUT Maxi DDE 910-430 225x25.4/20ММ 40 зубьев 1.3ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Диск 3-х лопастной для триммера DDE DAGGER CUT Oleo-Mac 3T 4095-673R 255x25.4/20ММ 3 зуба 1.6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Шина для бензопилы Stihl 16" 3/8" 1.6ММ 60 звеньев 910-744"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Шина для бензопилы Stihl 14" 3/8" 1.3ММ 52 звена 249-921"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Шина для бензопилы Stihl 14" 3/8" 1.3ММ 50 звеньев"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Шина для бензопилы Oregon 15" 0.325" 1.3ММ 64 звена"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Группа поршневая Stihl FS-450 4140-020-1211"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Леска триммерная Trimit 3ММ 120М катушка 02120305"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 40"

    "Леска триммерная Trimit 3ММ 25М"

    Кол-во: 745.000

    "Позиция 41"

    "Леска триммерная Trimit 2.4ММ 25М"

    Кол-во: 1115.000

    "Позиция 42"

    "Леска триммерная Trimit 2ММ 25М"

    Кол-во: 71.000

    "Позиция 43"

    "Стартер в сборе для кустореза Fs-400/450 Stihl 41280802101"

    Кол-во: 1.000

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