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    Главная / Торги / Поставка салфеток и прочего

    Поставка салфеток и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113379Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113379

    Наименование закупки

    Поставка салфеток и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 08:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка салфеток и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 08:00 GMT +323.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113379Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка салфеток и прочего

    Начальная цена

    294 175,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора Almax ПВД 120 33МКМ 68х105СМ черные 30РУЛ/10ШТ"

    Кол-во: 620.000

    "Позиция 2"

    "Трубочка Лотос 5х210ММ с гофрой ассорти 250ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Лимон 0.48КГ"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 4"

    "Трубочка для фреша 8Х240ММ цветная 250ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Полотенце бумажное в листах Almax Professional Z-сложения двухслойное 100% целлюлоза белый 150ЛИСТ 18ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Салфетки бумажные Almax Classic 1-слойные 24х24СМ белые 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Порошок стиральный профессиональный автомат Ariel Expert 15КГ"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 8"

    "Бумага для выпечки Виконт 38СМх100М пергамент"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее универсальное гель Domestos Двойная сила Свежесть Атлантики 1Л;ДМ3"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 10"

    "Ветошь в ассортименте х/б 80СМх50М"

    Кол-во: 1.000

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