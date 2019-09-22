Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик своими силами, либо с привлечением третьих лиц, а также за свой счёт обязуется осуществить поставку Товара до места поставки – Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 28. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта. Оплата осуществляется по факту поставки Товара по заявке Заказчика, предусмотренной Спецификацией (Приложение 1), в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней(при наличии выделенных денежных средств на расчетном счете) со дня подписания товарной накладной, акта приема - передачи Товара и выставленного счета/счета-фактуры.