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    Главная / Торги / Моющие Осень

    Моющие Осень

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2019 23:0022.09.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113377Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113377

    Наименование закупки

    Моющие Осень

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 08:38

    Документация процедуры

    ТЗ_Моющие_-2.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Боьшеболдинский сельскохозяйственный техникум"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ ББСХТ

    Юридический адрес

    607940, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Большое Болдино, Восточная, 28

    Почтовый адрес

    607940, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Большое Болдино, Восточная, 28

    Контактный телефон

    +7 83138 2-32-41

    Факс

    +7 83138 2-32-41

    Адрес электронной почты

    bbsxt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моющие Осень

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.09.2019 23:00 GMT +322.09.2019 23:0022.09.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113377Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моющие Осень

    Начальная цена

    31 785,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик своими силами, либо с привлечением третьих лиц, а также за свой счёт обязуется осуществить поставку Товара до места поставки – Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 28. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта. Оплата осуществляется по факту поставки Товара по заявке Заказчика, предусмотренной Спецификацией (Приложение 1), в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней(при наличии выделенных денежных средств на расчетном счете) со дня подписания товарной накладной, акта приема - передачи Товара и выставленного счета/счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ ББСХТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ ББСХТ

    Адрес местонахождения

    607940, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Большое Болдино, Восточная, 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок стиральный TIDE автомат 3КГ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 2"

    "Мыло туалетное твердое Банное 100Г"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 3"

    "Мыло туалетное твердое 100Г в обертке"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 4"

    "Паста зубная Новый Жемчуг Фтор 75МЛ"

    Кол-во: 126.000

    "Позиция 5"

    "Щетка зубная Чиртон Доктор Клин средняя"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 6"

    "Шампунь Чистая линия Крапива 250МЛ 2298/21130518"

    Кол-во: 63.000

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    14 177
    Лоты:
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    Регион:
    Нижегородская область
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