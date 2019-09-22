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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Моющие Осень
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 08:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607940, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Большое Болдино, Восточная, 28
Почтовый адрес
607940, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Большое Болдино, Восточная, 28
Контактный телефон
+7 83138 2-32-41
Факс
+7 83138 2-32-41
Адрес электронной почты
bbsxt@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Моющие Осень
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.09.2019 23:00 GMT +322.09.2019 23:0022.09.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113377Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моющие Осень
Начальная цена
31 785,39
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик своими силами, либо с привлечением третьих лиц, а также за свой счёт обязуется осуществить поставку Товара до места поставки – Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 28. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта. Оплата осуществляется по факту поставки Товара по заявке Заказчика, предусмотренной Спецификацией (Приложение 1), в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней(при наличии выделенных денежных средств на расчетном счете) со дня подписания товарной накладной, акта приема - передачи Товара и выставленного счета/счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ ББСХТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ ББСХТ
Адрес местонахождения
607940, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Большое Болдино, Восточная, 28
Кол-во: 21.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 84.000
Кол-во: 126.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 63.000
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