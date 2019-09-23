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    Главная / Торги / Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 07:0023.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113369Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113369

    Наименование закупки

    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:29

    Документация процедуры

    Договор__проект_(газы).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 07:00 GMT +323.09.2019 07:0023.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113369Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    458 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней. Цена продукции, указанная в спецификации к настоящему договору, включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропан-бутан СПБТ 99.98% баллон 50Л ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Двуокись углерода сжиженная Углекислота жидкая высший сорт 40Л; ДМ³ 24КГ ГОСТ 8050-85 баллон"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 3"

    "Аргон (в баллонах) газообразный 40ЛИТР(ДМ³) 99.999% особой чистоты 1 сорт ГОСТ 10157-79 обменная тара 5.7М³"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 4"

    "Ацетилен газообразный марка Б ГОСТ 5457-75 2 сорт, 40л"

    Кол-во: 3.000

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