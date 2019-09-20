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    Главная / Торги / Поставка ёмкостей для воды для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Поставка ёмкостей для воды для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 10:3020.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113363Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113363

    Наименование закупки

    Поставка ёмкостей для воды для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 20:03

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ёмкостей для воды для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 10:30 GMT +320.09.2019 10:3020.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113363Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ёмкостей для воды для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Начальная цена

    51 110,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, полевой лагерь сейсморазведочной партии № 1 пос. Юктэ, Мамско-Чуйский район, Иркутская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 30 дней с даты заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бак пластиковый с поплавком Aquatech ATР 1000ЛИТР(ДМ³) 700х1290х1360ММ для воды"

    Кол-во: 3.000

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