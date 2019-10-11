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    Главная / Торги / Поставка электроматериалов

    Поставка электроматериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 00:0011.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113359Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113359

    Наименование закупки

    Поставка электроматериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:25

    Документация процедуры

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроматериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.10.2019 00:00 GMT +311.10.2019 00:0011.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113359Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроматериалов

    Начальная цена

    372 075,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево,Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ, д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Палатка кабельщика Фапиком 2400х1700х3000 брезент огнеупорный зеленый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Удлинитель термо UNIVersal У16-046 4 розетки КГ 3х2.5 30М IP 44"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Удлинитель силовой UNIVersal У10-026 ПВС 3х1.5 10М IP 44 9633922"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС 61 трубчатый 1ММ 200Г 55450-200-10C"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М желтая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М зеленая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М красная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М черная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М синяя"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Бирка кабельная маркировочная IEK У-136 55х55х55ММ треугольная"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 11"

    "Бирка кабельная маркировочная IEK У-134 55ММ квадратная"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 12"

    "Бирка кабельная маркировочная IEK У-135 55ММ круглая"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 13"

    "Клеймо буквенное 6ММ кириллица 21503-06_z01 Зубр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Клеймо цифровое ATF-5115A-6.0 CrMo 6ММ Licota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Клеймо цифровое ATF-5115B-6.0 CrMo 6ММ Licota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Набор термоусадочных трубок Raychman 9000244054 туба"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Трубка термоусадочная с клеем ЗЭТА ТТс 55/16к 1.22М"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Трубка термоусадочная Передовик ТУТ 4/2 желто-зеленая 200М 36040"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Трубка термоусадочная Передовик ТУТ 6/3 желто-зеленая 100М 36043"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Трубка термоусадочная Передовик ТУТ 2/1 черный 200М 36004"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Трубка термоусадочная Передовик ТУТ 4/2 черный 200М 36007"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 22"

    "Трубка термоусадочная Передовик ТУТ 6/3 черный 100М 36010"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Трубка термоусадочная Передовик ТУТ 30/15 черный 25М 36006"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Запасные и комплектующие части Сплав РОЗЕ 55457-050 гранулы 50Г Зубр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Припой оловянно-свинцовый Зубр ПОСК 50-18 проволока 1ММ 50Г 55454-050-10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Канифоль сосновая Сибртех 0.02КГ 913343 ГОСТ 19113-84"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Запасные и комплектующие части Шприц 55462 Зубр"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС 61 трубчатый 1ММ 50Г 55450-050-10C"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Лента изоляционная Эра ПВХ 15ММ 20М черная C0036552"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 30"

    "Лента изоляционная Эра ПВХ 19ММ 20М черная C0036540"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 31"

    "Лента изоляционная Эра ПВХ 19ММ 20М желто-зеленая C0036545"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Удлинитель на катушке морозостойкий КГ 3х1.5ММ2 50М 4 розетки 13664"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Удлинитель на катушке морозостойкий ПВС 3х2.5ММ2 30М 4 розетки 11361"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Устройство комплектное Блок-замок МБГ-31 секрет А1"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 35"

    "Устройство комплектное Ключ КУ-1 секрет А1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Держатель Rexant 12-0258 профи с лупой, LED подсветка, подставка под паяльник, стенд для припоя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Комплект плакатов безопасности №1 7ШТ ZEB101"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Соединитель болтовой Евросерия КВТ 4СБЕ-35-70/120"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 39"

    "Соединитель болтовой Евросерия КВТ 4СБЕ-35-150/240"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 40"

    "Соединитель болтовой Евросерия КВТ 6СБЕ-35-300/400"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 41"

    "Лента самоспекающаяся ХБ СИЛ-20 20ММх3М черный КВТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Паста контактная проводящая КВТ КПП исп.1 100Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 2.5-5-2.6 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 44"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 4-6-3 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 45"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 6-6-4 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 46"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 10-6-5 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 47"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 16-8-6 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 48"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 25-8-7 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 49"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 35-12-10 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 50"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 50-12-11 медный луженый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 51"

    "Трубка ТВ-40 4ММ 0.6ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 52"

    "Трубка ТВ-40 5ММ 0.6ММ белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 53"

    "Трубка ТВ-40 6ММ 0.6ММ белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 54"

    "Трубка ТВ-40 8ММ 0.6ММ белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 55"

    "Трубка ТВ-40 10ММ 0.7ММ белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 56"

    "Трубка ТВ-40 20ММ 1.15ММ белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 57"

    "Трубка ТВ-40 22ММ 1.15ММ белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 58"

    "Труба гофрированная с зондом 20ММх100М ПВХ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Труба гофрированная с зондом 50ММх15М ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 60"

    "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный Передовик НШВИ 1.0-8 50ШТ 26664"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 61"

    "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный Передовик НШВИ 1.5-8 50ШТ 26666"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 62"

    "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный Передовик НШВИ 2.5-8 100ШТ 26368"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 63"

    "Наконечник кабельный EKF НШВИ 4.0-9 серый 50ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 64"

    "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный Передовик НШВИ 6-12 100ШТ 26371"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 65"

    "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный Передовик НШВИ 10-12 100ШТ 26372"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 66"

    "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный двойной Передовик НШВИ(2) 1.0-8 50ШТ 26683"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 67"

    "Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный двойной Передовик НШВИ(2) 2.5-10 50ШТ 26685"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 68"

    "Разъем кабельный ITK FTP RJ-45 категория 5e 8P8C CS3-1C5EF IEK"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 69"

    "Разъем кабельный ITK UTP RJ-45 категория 5e 8P8C CS3-1C5EU IEK"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 70"

    "Разъем кабельный ITK UTP RJ-12 категория 3 6P4C CS3-2C3U IEK"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 71"

    "Удлинитель на катушке морозостойкий ПВС 3х2.5ММ2 30М 4 розетки 11361"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 72"

    "Удлинитель на катушке морозостойкий КГ 3х1.5ММ2 50М 4 розетки 13664"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Лента изоляционная Эра ПВХ 19ММ 20М желто-зеленая C0036545"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 74"

    "Удлинитель на катушке морозостойкий КГ 3х1.5ММ2 50М 4 розетки 13664"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Удлинитель на катушке морозостойкий ПВС 3х2.5ММ2 30М 4 розетки 11361"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Удлинитель на катушке морозостойкий ПВС 3х2.5ММ2 30М 4 розетки 11361"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 77"

    "Комплект плакатов безопасности №1 7ШТ ZEB101"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 78"

    "Комплект плакатов безопасности №1 7ШТ ZEB101"

    Кол-во: 2.000

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