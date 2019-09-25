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    Главная / Торги / Поставка крепежных изделий и метизов

    Поставка крепежных изделий и метизов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113356Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113356

    Наименование закупки

    Поставка крепежных изделий и метизов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 18:11

    Документация процедуры

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка крепежных изделий и метизов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 00:00 GMT +325.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113356Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежных изделий и метизов

    Начальная цена

    73 544,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево,Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим червячный для шлангов TORRO 12-22ММ St ZN NORMA Германия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Хомут усиленный VERS W1 32-35ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Хомут усиленный VERS W1 26-28ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Лента хомутная W2 30Мх9ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Замок-фиксатор хомутной ленты W2 9ММ нержавеющая сталь 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шуруп остроконечный для тонких металлических листов LI PH2 4.2х13ММ St ZN 500ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шуруп остроконечный для тонких металлических листов LI PH2 4.2х25ММ St ZN 500ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шуруп остроконечный для тонких металлических листов LI PH2 4.2х38ММ St ZN 500ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Шуруп остроконечный для гипсокартонного листа CF PH2 3.5х32ММ St, фосфатированный 500ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Шуруп остроконечный для гипсокартонного листа CF PH2 4.2х75ММ St, фосфатированный 500ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Хомут-стяжка кабельный устойчивый к УФ DKC P6.6 2.5х98ММ пластик черный 1000ШТ 25303CUV"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Хомут-стяжка кабельный устойчивый к УФ DKC P6.6 3.5х140ММ пластик черный 1000ШТ 25309CUV"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Хомут-стяжка кабельный устойчивый к УФ DKC PL6.6 4.8х200ММ пластик черный 1000ШТ 25315CUV"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Гайка шестигранная М4х0.7 St |8| ZN DIN 934"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Гайка шестигранная М5х0.8 St |8| ZN DIN 934"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Гайка шестигранная М6х1 St |8| ZN DIN 934"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 17"

    "Гайка шестигранная М8х1.25 St |8| ZN DIN 934"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 18"

    "Гайка шестигранная М8х1 St |8| ZN DIN 934"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Гайка шестигранная М10х1.5 St |8| ZN DIN 934"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "Гайка шестигранная М10х1.25 St |8| ZN DIN 934"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Шайба гроверная 4ММ DIN 127"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 22"

    "Шайба гроверная 5ММ DIN 127"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 23"

    "Шайба гроверная 6ММ DIN 127"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 24"

    "Шайба гроверная 8ММ DIN 127"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 25"

    "Шайба гроверная 10ММ DIN 127"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 26"

    "Шайба 4ММ DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 27"

    "Шайба 5ММ DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "Шайба 6ММ DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 29"

    "Шайба 8ММ DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 30"

    "Шайба 10ММ DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 31"

    "Болт шестигранный М4х0.7 20ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 32"

    "Болт шестигранный М4х0.7 40ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 33"

    "Болт шестигранный М5х0.8 30ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Болт шестигранный М5х0.8 70ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 35"

    "Болт шестигранный М6х1 30ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 36"

    "Болт шестигранный М6х1 80ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 37"

    "Болт шестигранный М8х1.25 40ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 38"

    "Болт шестигранный М10х1.5 50ММ St ZN 8.8 DIN933"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 39"

    "Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х6 StZN 4.8 DIN84"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 40"

    "Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х10 StZN 4.8 DIN84"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 41"

    "Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х20 StZN 4.8 DIN84"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 42"

    "Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х10 StZN 4.8 DIN84"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 43"

    "Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х30 StZN 4.8 DIN84"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 44"

    "Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х60 StZN 4.8 DIN84"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 45"

    "Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М6х12 StZN 4.8 DIN84"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 46"

    "Хомут-стяжка кабельный морозостойкий 7х300ММ полиамид черный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 47"

    "Хомут-стяжка кабельный КСС 3х150ММ пластик белый"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 48"

    "Хомут-стяжка кабельный устойчивый к УФ 3М FS 200 AW-C 2.5х200ММ нейлон черный 100ШТ 7000035288"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Хомут-стяжка кабельный устойчивый к УФ 3М FS 280 CW-C 4.5х280ММ нейлон черный 100ШТ 7000035300"

    Кол-во: 10.000

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