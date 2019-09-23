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    Главная / Торги / Закупка песка для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Закупка песка для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113355Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113355

    Наименование закупки

    Закупка песка для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка песка для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 09:00 GMT +323.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113355Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка песка для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    491 617,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Самовывоз из г. Тюмень или Тюменской обл. (в пределах 25 км от г. Тюмень)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 30% в течение 15 дней после подписания договора поставки и оплата 70% в течение 30 дней после подписания товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный карьерный Муллашовский ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 5959.000

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