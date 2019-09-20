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    Главная / Торги / Поставка рукавов для агрессивных химических продуктов

    Поставка рукавов для агрессивных химических продуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 12:0020.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113349Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113349

    Наименование закупки

    Поставка рукавов для агрессивных химических продуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:24

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рукавов для агрессивных химических продуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 12:00 GMT +320.09.2019 12:0020.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113349Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рукавов для агрессивных химических продуктов

    Начальная цена

    398 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, Промышленный район, улица Монтажников, дом 19. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 календарных дней). Способ доставки: любым способом за счет собственных средств Поставщика". Допускается досрочная поставка.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав напорно-всасывающий HAC-DS-1.6 75ММ UHMWPE 16бар Teks ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 240.000

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