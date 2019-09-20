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    Главная / Торги / Оформление сертификата соотвествия требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

    Оформление сертификата соотвествия требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 16:3020.09.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113336Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113336

    Наименование закупки

    Оформление сертификата соотвествия требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:15

    Документация процедуры

    Перечень_оборудования_для_портала.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оформление сертификата соотвествия требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 16:30 GMT +320.09.2019 16:3020.09.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113336Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оформление сертификата соотвествия требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Луганская, 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по оформлению документа сертификата соотвествия требобваниям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»"

    Кол-во: 1.000

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