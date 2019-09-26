Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка календарей

    Поставка календарей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113333Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113333

    Наименование закупки

    Поставка календарей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:21

    Документация процедуры

    Тех.задание.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКА_календарей_проект_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34949 9-71-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.rasskazov@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка календарей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113333Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка календарей

    Начальная цена

    107 962,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область,Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных Товаров по Договору осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. Срок поставки Товара 30 дней с момента (даты) заключения Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настольный домик Макет 5 мелованный картон 250Г/М2 400х185ММ 4+0 3 биговки, 3 фальцовки, вырубка, ламинация одной стороны"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Календарь настольный перекидной 2019 год государственная символика 105х140ММ 160ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Календарь квартальный 3-х блочный 400х220ММ 12 листов 2 люверса, матовая ламинация картон мелованный, бумага мелованная 300 г/м2, 115г/м2 4+0"

    Кол-во: 145.000

    "Позиция 4"

    "Календарь настольный перекидной бумага мелованная глянцевая 300 г/м2 210х148ММ 12 листов"

    Кол-во: 100.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 76676
    Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"
    Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"
    76676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    127 116
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Ценовой запрос № 77975
    календари
    календари
    77975
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    59 356
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Ценовой запрос № 78595
    Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика
    Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по...
    78595
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    63 050
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 79960
    Календари настенные трехблочные на 2019 год.
    Календари настенные трехблочные на 2019 год.
    79960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    6 061
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газ-Ойл"
    Ценовой запрос № 80373
    закупка канцтоваров на декабрь 2018
    закупка канцтоваров на декабрь 2018
    80373
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 05:30(GMT+03:00)
    58 548 647
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить