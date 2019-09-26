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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка календарей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40
Почтовый адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17
Контактный телефон
+7 34949 9-71-03
Факс
Адрес электронной почты
d.rasskazov@nu.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка календарей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113333Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка календарей
Начальная цена
107 962,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область,Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных Товаров по Договору осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. Срок поставки Товара 30 дней с момента (даты) заключения Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
"Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 145.000
Кол-во: 100.000
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