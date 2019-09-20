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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды в Югорское ТУ

    Поставка питьевой воды в Югорское ТУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 06:0020.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113332Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113332

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды в Югорское ТУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды в Югорское ТУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 06:00 GMT +320.09.2019 06:0020.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113332Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды в Югорское ТУ

    Начальная цена

    43 680,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260, ХМАО-Югра, ул. Железнодорожная, д.16, к. 407Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты по настоящему Договору производятся за фактически поставленную Продукцию, в течении 20 (двадцати) календарных дней на основании выставленного счета с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Аквамарин негазированная 1 категория 19ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 260.000

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