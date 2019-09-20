www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
Почтовый адрес
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Контактный телефон
+7 499 940-99-45
Факс
+7 499 940-99-45
Адрес электронной почты
mail@gazprompersonnel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябошапко Евгений Станиславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.09.2019 11:00 GMT +320.09.2019 11:0020.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113331Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
177 696,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва, 1-ая Магистральная 11/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно проекту договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Персонал"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.