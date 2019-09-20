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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 11:0020.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113331Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113331

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    Почтовый адрес

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Контактный телефон

    +7 499 940-99-45

    Факс

    +7 499 940-99-45

    Адрес электронной почты

    mail@gazprompersonnel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябошапко Евгений Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 11:00 GMT +320.09.2019 11:0020.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113331Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    177 696,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, 1-ая Магистральная 11/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно проекту договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол криволинейный левый Ива 1400х1200х755ММ МДФ венге ИВА-01 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная приставная Ива ИВА-02 412х600х755ММ венге МДФ ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стеллаж угловой офисный Ива МДФ венге 600х600х1975ММ 4 полки 1 дверь ИВА-03 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф офисный узкий Ива ИВА-04 403х365х1975ММ венге МДФ 2-дверный ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Полка навесная Ива 770х280х683ММ МДФ венге ИВА-06 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Тумба офисная подкатная Ива ИВА-05 420х450х563ММ вяз МДФ ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Полка навесная Ива 770х280х683ММ МДФ клен ИВА-07 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная подкатная Ива ИВА-08 412х450х552ММ венге МДФ ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стеллаж высокий офисный Ива МДФ орех 900х420х2020ММ 4 полки ИВА-09 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Дверь к шкафу Ива 804х18х790ММ МДФ орех 2ШТ ИВА-010 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Дверь к шкафу Ива 804х18х1181ММ МДФ/стекло орех 2ШТ ИВА-011 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Стол журнальный Вестерн 600х600х570ММ МДФ/шпон/ экокожа ВЕСТ-01 ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Кресло для руководителя Слим/SLM-01 сетка/ткань черное 50*х50х110СМ ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кресло для руководителя Монарх/МОН-01 экокожа светло-бежевый 65х65х110СМ ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Кресло для руководителя Монарх-2/МОН-02 экокожа коричневое 65х65х130СМ ООО "Мебельтех""

    Кол-во: 1.000

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