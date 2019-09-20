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    Главная / Торги / Консервированная продукция

    Консервированная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 00:0020.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113325Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113325

    Наименование закупки

    Консервированная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 16:26

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки__-ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Консервированная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 00:00 GMT +320.09.2019 00:0020.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113325Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Консервированная продукция

    Начальная цена

    27 770,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Джем варенье "Абрико" ведро 900Г ГОСТ Р 52817-2007"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Джем варенье "Абрико" ведро 900Г ГОСТ Р 52817-2007"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Джем варенье "Абрико" ведро 900Г ГОСТ Р 52817-2007"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Джем варенье "Абрико" ведро 900Г ГОСТ Р 52817-2007"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Варенье из земляники te Gusto 470Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Овощи маринованные Капуста маринованная со вкусом хрена 0.4КГ ТУ 9161-001-55913992-02"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Морс Фруктовый сад Ягодный сбор 0.95Л"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Морс Фруктовый сад Ягодный сбор 0.95Л"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Соус томатный . Кетчуп "Махеев" 500Г ГОСТ Р 52141-2003"

    Кол-во: 40.000

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