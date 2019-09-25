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    Главная / Торги / Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 09:3025.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113321Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113321

    Наименование закупки

    Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 16:11

    Документация процедуры

    INFO.docx

    INFO.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 09:30 GMT +325.09.2019 09:3025.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113321Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»

    Начальная цена

    34 765,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарный дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. 2. Упаковка и крепление внутри транспортной тары должны соответствовать: - Установленным требованиям для поставки оборудования и материалов в районы Крайнего Севера (ГОСТ 15846-2002, дата введения 2004-01 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»,Упаковка поставляемой Продукции должна обеспечивать сохранность оборудования и материалов при хранении и транспортировании в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 не менее установленного производителем гарантийного срока на Продукцию со дня отгрузки. Ящики должны быть изготовлены из дерева надлежащего качества и проложены внутри гидроизоляционным материалом. Если необходимо, Продукция подвергается влагозащитной обработке. Допускается отгрузка Продукции в одноразовых герметичных морских контейнерах длиной 20/40 футов.Маркировка на упаковке должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192, а также информационные ламинированные бирки. Маркировка должна быть нанесена, и закреплена с учетом транспортировки и хранения в районах Крайнего Севера при экстремально низких температурах и сохранять свои свойства при значениях температуры от +45 до -50°С. При поставке Продукции на объекты Якутского и Иркутского центров газодобычи, Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю (грузополучателю) заверенную надлежащим образом копию комплекта технической документации (технический паспорт, протоколы испытаний, инструкции для монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, пуско-наладки и т.д.) с указанием на информационной бирке грузового места о ее наличии. При этом, оригинал комплекта технической документации и один экземпляр комплекта технической документации на внешнем накопителе (CD-диск/USB-флэш-накопитель) направляются Поставщиком почтой в адрес Принципала, указанного в п. 1.3 настоящего Договора. Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения запроса Поставщика сообщить адрес Принципала для направления комплекта технической документации. Образец Информационной Бирки и Схему размещения дополнительной маркировки на таре смотреть в разделе «Документация» во вкладке «Информация о поставке». 3. Условия гарантии на поставляемое оборудование: Продукция должна иметь гарантию предприятия - изготовителя. Для Продукции, поставляемой на объекты Якутского и Иркутского центров газодобычи, гарантийный срок на Продукцию составляет 24 месяца с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки Продукции. 4. Условия доставки МТР: Со склада Поставщика на территории РФ до пункта назначения силами Поставщика за счет Покупателя. 5. Транспортные расходы определяются в ходе торгов и выделяются отдельной строкой.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит распределительный автоматического переключения ЩАВР2-40-3-2 40А 380В IP31"

    Кол-во: 1.000

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