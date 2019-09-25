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Наименование закупки
Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 16:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 09:30 GMT +325.09.2019 09:3025.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113321Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щита ЩАВР для объекта стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
Начальная цена
34 765,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарный дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. 2. Упаковка и крепление внутри транспортной тары должны соответствовать: - Установленным требованиям для поставки оборудования и материалов в районы Крайнего Севера (ГОСТ 15846-2002, дата введения 2004-01 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»,Упаковка поставляемой Продукции должна обеспечивать сохранность оборудования и материалов при хранении и транспортировании в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 не менее установленного производителем гарантийного срока на Продукцию со дня отгрузки. Ящики должны быть изготовлены из дерева надлежащего качества и проложены внутри гидроизоляционным материалом. Если необходимо, Продукция подвергается влагозащитной обработке. Допускается отгрузка Продукции в одноразовых герметичных морских контейнерах длиной 20/40 футов.Маркировка на упаковке должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192, а также информационные ламинированные бирки. Маркировка должна быть нанесена, и закреплена с учетом транспортировки и хранения в районах Крайнего Севера при экстремально низких температурах и сохранять свои свойства при значениях температуры от +45 до -50°С. При поставке Продукции на объекты Якутского и Иркутского центров газодобычи, Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю (грузополучателю) заверенную надлежащим образом копию комплекта технической документации (технический паспорт, протоколы испытаний, инструкции для монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, пуско-наладки и т.д.) с указанием на информационной бирке грузового места о ее наличии. При этом, оригинал комплекта технической документации и один экземпляр комплекта технической документации на внешнем накопителе (CD-диск/USB-флэш-накопитель) направляются Поставщиком почтой в адрес Принципала, указанного в п. 1.3 настоящего Договора. Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения запроса Поставщика сообщить адрес Принципала для направления комплекта технической документации. Образец Информационной Бирки и Схему размещения дополнительной маркировки на таре смотреть в разделе «Документация» во вкладке «Информация о поставке». 3. Условия гарантии на поставляемое оборудование: Продукция должна иметь гарантию предприятия - изготовителя. Для Продукции, поставляемой на объекты Якутского и Иркутского центров газодобычи, гарантийный срок на Продукцию составляет 24 месяца с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки Продукции. 4. Условия доставки МТР: Со склада Поставщика на территории РФ до пункта назначения силами Поставщика за счет Покупателя. 5. Транспортные расходы определяются в ходе торгов и выделяются отдельной строкой.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
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