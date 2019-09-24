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    Главная / Торги / Поставка компьютерных товаров

    Поставка компьютерных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 18:0024.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113316Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113316

    Наименование закупки

    Поставка компьютерных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 09:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 18:00 GMT +324.09.2019 18:0024.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113316Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерных товаров

    Начальная цена

    205 394,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Наименование необходимого к поставке товара указано в графе - комментарий заказчика. Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок ЮСТ Офис Intel Socket 1151 Core i5 7400 OEM (CM8067702867050) SR32W 3.5Ghz Crucial DDR4 8Gb 2400MHz PC19200 Toshiba HDWD105UZSVA 3.5" 500 Гб, 7200 об/мин, 64 Мб iHAS122 LiteOn iHAS122-04 black D-Link DGE-560T/C1A CrownCМС-401 450 Вт mATX GIGABYTE Socket 1151 GA-H110M-S2 mATX Intel Socket 1155/1156 ORIGINAL AL+CU (105W)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Мышь компьютерная Logitech B100 910-003357 USB черный 2 кнопки 800dpi"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Программное обеспечение Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD установочный комплект FQC-08909-D"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Неисключительное право на использование программы Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD FQC-08909-LC"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera FS-1025MFP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Монитор компьютерный AOC E2270Swn LCD 21.5ДЮЙМ 1920х1080 TN LED 5ms VGA (D-Sub) 20M:1 90°/65° 200кд/м2 черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Клавиатура Gembird KB-8300U-BL-R USB черный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Программное обеспечение Microsoft Office Home and Business 2016 32-bit/x64 Russian Russia Only DVD T5D-02705"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Коммутатор неуправляемый D-Link DGS-1008A/D1A 8-портовый 10/100/1000Base-T"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Системный блок BeTechno Pro 7100/4/1000/P Intel Core i3 7100 4Gb 1000Gb 7200rpm SATA-III Win10 Pro mATX 450 W материнская плата GIGABYTE H110 s1151"

    Кол-во: 1.000

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