Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка арматуры

    Поставка арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 12:0023.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113315Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113315

    Наименование закупки

    Поставка арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 12:00 GMT +323.09.2019 12:0023.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113315Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры

    Начальная цена

    1 306 547,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.Стоимость доставки входит в стоимость товара. Приложение коммерческого предложения с указанием номенклатуры и стоимости обязательно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр осушитель газа МС 07.09.000АА-1000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр осушитель газа МС 07.09.000АА-150В-01 исп.4 для очистки и осушки неагрессивного природного газа с температурой от –60 0С до +80 0С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Переход П К 108x6-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Переход П К 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Тройник П 57x5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый КОР ПП 11ЛС660П 09Г2С DN80 PN80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый ручной под приварку ЗАРД 015.63.40-03.Р стальной DN15 PN6.3МПа"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Переход К 89x6-57x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Переход П К 89x5-57x5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый ручной штуцерно-ниппельный ЗАРД 015.080.30-03Р стальной Ду15 Ру80 -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС ХЛ1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Переход К 20x4-15x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Переход П К 25x4-20x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Тройник П 57x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Тройник П 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264214
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263223
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    263223
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263036
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    263036
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 262933
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    262933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 261730
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча...
    261730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 76654
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    76654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    457 579
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 78012
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    78012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 06:00(GMT+03:00)
    509 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78195
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    242 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить