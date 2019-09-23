Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.Стоимость доставки входит в стоимость товара. Приложение коммерческого предложения с указанием номенклатуры и стоимости обязательно.