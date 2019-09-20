Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Материалы для дефектоскопии ПЭН сентябрь

    Материалы для дефектоскопии ПЭН сентябрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 18:0020.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113295Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113295

    Наименование закупки

    Материалы для дефектоскопии ПЭН сентябрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:14

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_3.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для дефектоскопии ПЭН сентябрь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 18:00 GMT +320.09.2019 18:0020.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113295Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для дефектоскопии ПЭН сентябрь

    Начальная цена

    247 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экран рентгеновский с морозостойкой основой Mylar 30х40СМ 0.05ММ свинцовый"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный узкий Репер Арго для труб D530 1.6ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Приспособление радиографического контроля Штатив-струбцина ШСТ-1 для рентген аппарата Арина труб D80-100ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Комплект маркировочных знаков АРГО Латиница №2 8ММ ООО Литас ГОСТ 15843-79"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Комплект маркировочных знаков Цифры №7 ООО Литас ГОСТ 15843-79"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Комплект маркировочных знаков Буквы №2 ООО Литас ГОСТ 15843-79"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264099
    Поставка запасных частей задвижек для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка запасных частей задвижек для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 263498
    Поставка материалов для переоборудования скважин для Уренгойского УИРС
    Поставка материалов для переоборудования скважин для Уренгойского УИРС
    263498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 263005
    Поставка МТР для технического перевооружения скважин для Уренгойского УИРС
    Поставка МТР для технического перевооружения скважин для Уренгойского УИРС
    263005
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77669
    домкрат ромбический
    домкрат ромбический
    77669
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    950
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Ценовой запрос № 78213
    Набор автомобилиста
    Набор автомобилиста
    78213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    2 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 83399
    Инструмент начальника КТП
    Инструмент начальника КТП
    83399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    135 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 83876
    Поставка изделий для индивидуальной защиты и товаров бытового назначения
    Поставка изделий для индивидуальной защиты и товаров бытового назначения
    83876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    487 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 83985
    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"
    83985
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2019 20:00(GMT+03:00)
    407 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить