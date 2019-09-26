Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __3__ (_____трех________) рабочих дней от даты подписания Договора, но не позднее 25 декабря 2019 года. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.