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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка картофеля свежего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 07:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картофеля свежего
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 10:00 GMT +323.09.2019 10:0023.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113288Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картофеля свежего
Начальная цена
109 820,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460052, РФ, г.Оренбург, пр.Дзержинского, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка товара производится транспортом и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 5780.000
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