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    Главная / Торги / поставка картофеля свежего

    поставка картофеля свежего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 10:0023.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113288Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113288

    Наименование закупки

    поставка картофеля свежего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 07:59

    Документация процедуры

    Проект_Договора.doc

    Оренбургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_картофеля_свежего.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картофеля свежего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 10:00 GMT +323.09.2019 10:0023.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113288Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картофеля свежего

    Начальная цена

    109 820,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г.Оренбург, пр.Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка товара производится транспортом и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картофель свежий КФХ Хомутский ГОСТ 7176-2017"

    Кол-во: 5780.000

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