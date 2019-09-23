Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка товара производится транспортом и за счет Поставщика.