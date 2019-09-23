www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ТО и ТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 08:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423810, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.4, п. 3, оф. 117
Почтовый адрес
423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 29, кв. 9
Контактный телефон
+7 960 070-53-15
Факс
--
Адрес электронной почты
OOO.UPA@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасов Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 08:00 GMT +323.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113262Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Московское шоссе 477, корп.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
60 кал. дней , бесплатная доставка
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ"
Все закупки и тендеры ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ"
Адрес местонахождения
423810, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.4, п. 3, оф. 117
423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 29, кв. 9
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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