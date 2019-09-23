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    Главная / Торги / ТО и ТР

    ТО и ТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113262Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113262

    Наименование закупки

    ТО и ТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 08:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ"

    Юридический адрес

    423810, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.4, п. 3, оф. 117

    Почтовый адрес

    423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 29, кв. 9

    Контактный телефон

    +7 960 070-53-15

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    OOO.UPA@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО и ТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 08:00 GMT +323.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113262Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ТР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Московское шоссе 477, корп.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    60 кал. дней , бесплатная доставка

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ"

    Адрес местонахождения

    423810, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, д.4, п. 3, оф. 117

    423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 29, кв. 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шатун; Описание: ШАТУН В СБОРЕ; Артикул: 740.1004045"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть; Наименование: желоб с прокладкой СТР1009031СБ; Артикул: СТР-1009031 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть; Наименование: картридж осушителя; Артикул: K001185 "

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Свеча зажигания; Артикул: 0242255511; Описание: свеча зажигания FR3K1"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть; Наименование: РК двиг.паронит ЕВРО-2 (25 наим); Артикул: 7406.1000000-25 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтрующий; Тип фильтра: элемент фильтрующий; Обозначение/Каталожный номер: ЭФВ721-1109560-30 "

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка крышки клапанов; Тип: прокладка крышки; Артикул: 820.52-1003270"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Изделие из полиуретана; Название: 603147 манжета 120х150х12 (аналог С8002714 и 7406.1005160); Артикул: 603147 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Дозатор газа; Артикул: 27.4415100 ; Дополнительная информация: дозатор газа"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Головка блока; Артикул: 820.52-1003005 ; Описание: головка цилиндра"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть; Наименование: комплект коренных вкладышей; Артикул: 740.60Д-1000102"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть; Обозначение: комплект шатунных вкладышей; Артикул: 740.60Д-1000104 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Клапан; Тип: ; Описание: клапан форсунки; Каталожный номер: 7405.1004066 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть; Наименование: ролик направляющий; Артикул: 9527-1307220 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Насос масляный; Описание: насос масляный; Артикул: 740.11-1011010 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Термостат; Артикул: Термостат ТС-107 (к-т из 2-х шт. + прокл.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Комплект-гильза цилиндра с поршнем; Каталожный номер: 820.60-1000128-01 ; Дополнительная информация: комплект:гильза с поршнем"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Элемент фильтрующий; Тип фильтра: элемент фильтрующий; Обозначение/Каталожный номер: ЭФВ721.1109560-10 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Металлорукав; Тип: металлорукав 000.4859.150.000; Артикул: арт.12030120285-541150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Провод высоковольтный; Обозначение: провод высоковольтный; Артикул: 433.3707030 "

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Глушитель; Обозначение: глушитель нейтрализатор; Артикул: 6520-1206010 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Полукольцо подшипника; Описание: полукольцо опорное коленвала комплект; Артикул: 740.1005183/84 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Труба выхлопная; Дополнительная информация: труба выпускная; Каталожный номер: 5350-1203048-20 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Ремкомплект редуктора; Артикул: 8000248 ; Описание: редуктор META M RESTYLIN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Провод высоковольтный; Артикул: 433.3707030 ; Описание: провод высоковольтный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Ролик направляющий; Дополнительная информация: ДМ9527-1307225-21*Ролик направляющий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Провод высоковольтный; Обозначение: Провод высоковольтный ; Артикул: J4AOO-3705070А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Блок управления; Артикул: АБИТ.457180.020-01 ; Описание: блок управления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Диск сцепления; Артикул: 491878007195 ; Описание: диск ведомый сцепления 430GTZ "

    Кол-во: 1.000

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