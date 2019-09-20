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Наименование закупки
Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
ltg@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранский Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.09.2019 18:00 GMT +320.09.2019 18:0020.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113243Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь
Начальная цена
496 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная" Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
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