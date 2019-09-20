Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь

    Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 18:0020.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113243Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113243

    Наименование закупки

    Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:12

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_3.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 18:00 GMT +320.09.2019 18:0020.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113243Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рентгеновская пленка ПЭН сентябрь

    Начальная цена

    496 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка рентгеновская радиографическая техническая ООО "АСК-РЕНТГЕН ИДЕЛЬ" Р8Ф 30x40СМ 75 листов"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская РТ-1-В 30х40/75"

    Кол-во: 14.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82839
    Поставка под ПХГ Пунга
    Поставка под ПХГ Пунга
    82839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    397 328
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 83583
    Приобретение МТР для рентгенографических исследований
    Приобретение МТР для рентгенографических исследований
    83583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    440 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Ценовой запрос № 85122
    Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.
    Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.
    85122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2019 12:00(GMT+03:00)
    253 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить