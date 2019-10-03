Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Поставка анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113182Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113182

    Наименование закупки

    Поставка анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 08:04

    Документация процедуры

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    Задание_Заказчика.xlsx

    Спецификация_КИМ_-_проект.xlsx

    Дог_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113182Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Начальная цена

    451 098,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор контроля трезвости Алкотестер Динго E-200 электрохимический 0.00...1.50 мг/л 33х64х133ММ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 2"

    "Мундштук одноразовый для алкотестера Динго Е-200 полипропиленовый"

    Кол-во: 9310.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 264201
    Поставка расходных материалов для реанимации
    Поставка расходных материалов для реанимации
    264201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    236 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 262714
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    262714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 264046
    поставка кабеля и манжеты
    поставка кабеля и манжеты
    264046
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    29 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 263928
    Поставка расходных материалов
    Поставка расходных материалов
    263928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    34 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263427
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    263427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Молния Ямал
    Ценовой запрос № 261400
    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО "Молния Ямал"
    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО "Молния Ямал"
    261400
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 262663
    Поставка лекарственных препаратов №3
    Поставка лекарственных препаратов №3
    262663
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 260343
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    260343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить