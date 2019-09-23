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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Средства индивидуальной защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 08:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617860, Российская Федерация, Пермский край, Октябрьский район, Октябрьский, а/я 4, а/я 4
Почтовый адрес
617860, Российская Федерация, Пермский край, Октябрьский район, Октябрьский, а/я 4, а/я 4
Контактный телефон
+7 34266 6-22-93
Факс
+7 34266 6-22-93
Адрес электронной почты
churkinav@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средства индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 22:00 GMT +323.09.2019 22:0023.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113141Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства индивидуальной защиты
Начальная цена
57 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, Октябрьский район, п. ОктябрьскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Алмазное ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Все закупки и тендеры Алмазное ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Адрес местонахождения
617860, Российская Федерация, Пермский край, Октябрьский район, Октябрьский, а/я 4, а/я 4
Кол-во: 2.000
Кол-во: 130.000
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