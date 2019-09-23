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    Главная / Торги / Средства индивидуальной защиты

    Средства индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 22:0023.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113141Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113141

    Наименование закупки

    Средства индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 08:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Алмазное линейное производственное управление магистральных газопроводов – филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»
    Все закупки и тендеры Алмазное ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

    Юридический адрес

    617860, Российская Федерация, Пермский край, Октябрьский район, Октябрьский, а/я 4, а/я 4

    Почтовый адрес

    617860, Российская Федерация, Пермский край, Октябрьский район, Октябрьский, а/я 4, а/я 4

    Контактный телефон

    +7 34266 6-22-93

    Факс

    +7 34266 6-22-93

    Адрес электронной почты

    churkinav@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 22:00 GMT +323.09.2019 22:0023.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113141Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    57 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, Октябрьский район, п. ОктябрьскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Алмазное ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
    Все закупки и тендеры Алмазное ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

    Адрес местонахождения

    617860, Российская Федерация, Пермский край, Октябрьский район, Октябрьский, а/я 4, а/я 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щиток защитный лицевой сварщика РОСОМЗ HH12 Crystaline Expert FavoriT 51295 затемнение 9-13 97х47ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Очки защитные открытые РОСОМЗ О50 MONACO StrongGlass 15037 прозрачные поликарбонат оптический класс №1"

    Кол-во: 130.000

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