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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запчастей, масел и технических жидкостей

    Поставка автомобильных запчастей, масел и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 08:3020.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113122Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113122

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запчастей, масел и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запчастей, масел и технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.09.2019 08:30 GMT +320.09.2019 08:3020.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113122Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запчастей, масел и технических жидкостей

    Начальная цена

    500 663,47

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Крышка фильтра воздушного 3160-1109020-10 УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный 409.1012005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 3163-1117009 УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Насос топливный 316051-1139020 УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Форсунка электромагнитная 406.1132010 ГАЗ/УАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Датчик положения дроссельной заслонки 406.1130000-01 ГАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Диск сцепления ведомый 31605-1601130 ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Муфта сцепления УАЗ 3160-1601180 в сборе с подшипником"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Диск сцепления нажимной 31605-1601090 ГАЗ,УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Крестовина карданного вала в сборе УАЗ 469-2201026"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Подшипник 76-180307К4С9"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Шарнир поворотного кулака правый/левый 3662-2304060 УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть Блок цилиндров тормозной передний правый 3160-3501044-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть Блок цилиндров тормозной передний левый 3160-3501045-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Цилиндр тормозной колесный задний УАЗ 3151-3502040 в сборе"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Накладка тормозная колодки задней 20-3501106 ГАЗ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 17"

    "Заклепка тормозная 4х9ММ 3151-3501107"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Барабан тормозной УАЗ 469-3501107"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Цилиндр тормозной колесный правый передний УАЗ 469-3501040-01 в сборе"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Цилиндр тормозной колесный левый передний УАЗ 469-3501041-01 в сборе"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Наконечник рулевой тяги 452-3414061-01 УАЗ с сухарями, в сборе"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Наконечник рулевой тяги 452-3414060 УАЗ с сухарями, в сборе"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Диск сцепления ведомый 4063-1601130 ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Диск сцепления нажимной 406-1601090 ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Вилка сцепления ГАЗ 3102-1601200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Муфта сцепления ГАЗ 24-1601185-20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Цилиндр тормозной колесный задний ГАЗ 24-10-3502040"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Колодки тормозные задние 3302-3502090 ГАЗ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 29"

    "Шарнир передней подвески 2217-2904314 ГАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Подшипник наружный в сборе 6-7305АШ Espra"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Подшипник внутренний в сборе 7307 Espra"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Шарнир рулевых тяг 2217-3414029 ГАЗ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 33"

    "Наконечник рулевой тяги правый 3302-3414062 ГАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Масло трансмиссионное дистиллярное Химлюкс ТАД-17 85W90 1Л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Тосол А-40 синий 5Л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Масло моторное полусинтетическое Gazpromneft Super 5W40 4Л;ДМ3"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 37"

    "Смазка пластичная Литол-24 0.8КГ ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Вал карданный передний УАЗ 31601-2203010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Вал карданный задний УАЗ 31622-2201015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Подшипник ступицы 3151-3103025 УАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "Ремень вентиляторный универсальный L1030"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Батарея аккумуляторная Vesna PR-80 80А.Ч 12В обратная 315х175х175ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Шина грузовая Кама 1260 425/85 R21 146 J 16н.с(PR) всесезонная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Шина грузовая ИД-П284 1200/500-508 156 F 16н.с(PR) всесезонная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Автошина для легковых автомобилей Cordiant Business 195/70 R15 С 104 R летняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Батарея аккумуляторная Unikum 6СТ-190 190А.Ч 12В 513х223х223ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Батарея аккумуляторная Unikum 6СТ-75 75А.Ч 12В 278х175х190ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 48"

    "Суппорт тормозной Mercedes-Benz Vito ATE 24.3481-1803"

    Кол-во: 1.000

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