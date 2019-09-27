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    Главная / Торги / Поставка реактивов (не прейскурант)

    Поставка реактивов (не прейскурант)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 09:3027.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113042

    Наименование закупки

    Поставка реактивов (не прейскурант)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 09:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реактивов (не прейскурант)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 09:30 GMT +327.09.2019 09:3027.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реактивов (не прейскурант)

    Начальная цена

    100 776,11

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и иные расходы связанные с доставкой продукции до склада Покупателя (транспортные расходы).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА 0.8КГ 7-44470"

    Кол-во: 3.200

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) ГСО 7853-2000 500С 20МЛ"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Калий марганцевокислый 0,1н ГОСТ20490-75"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Калий марганцевокислый ЧДА 0.5КГ ГОСТ 20490-75"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Алюмоаммонийные квасцы ЧДА 0.4кг 7-03540"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Барбитуровая кислота ч"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 7"

    "Кислота серная ОСЧ 11-5 93.6-95.6ПРОЦ ГОСТ 14262-78"

    Кол-во: 3.800

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Серная кислота ХЧ 1.8КГ 7-50450"

    Кол-во: 76.200

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Соляная кислота ОСЧ"

    Кол-во: 7.200

    "Позиция 10"

    "Реактив химический Соляная кислота ХЧ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА 0.05кг 7-50113"

    Кол-во: 0.350

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА 0.1кг 7-50110"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 14"

    "Реактив химический Ртуть (II) сернокислая чда"

    Кол-во: 0.120

    "Позиция 15"

    "Серебро азотнокислое 0.1н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Серебро азотнокислое ХЧ ГОСТ 1277-75"

    Кол-во: 0.430

    "Позиция 17"

    "Реактив химический Серебро азотнокислое чда"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 18"

    "Реактив химический Серебро сернокислое хч"

    Кол-во: 0.180

    "Позиция 19"

    "Реактив химический Толуол ХЧ 0.86кг 7-50760"

    Кол-во: 1.600

    "Позиция 20"

    "Реактив химический Толуол ЧДА"

    Кол-во: 4.300

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