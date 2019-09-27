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Наименование закупки
Поставка реактивов (не прейскурант)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 09:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка реактивов (не прейскурант)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 09:30 GMT +327.09.2019 09:3027.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113042Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реактивов (не прейскурант)
Начальная цена
100 776,11
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и иные расходы связанные с доставкой продукции до склада Покупателя (транспортные расходы).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 3.200
Кол-во: 39.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.100
Кол-во: 3.800
Кол-во: 76.200
Кол-во: 7.200
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 0.350
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.120
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.430
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.180
Кол-во: 1.600
Кол-во: 4.300
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