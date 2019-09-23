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    Главная / Торги / Поставка металлической мебели для нужд ООО "Газпром георесурс"

    Поставка металлической мебели для нужд ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 09:3023.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113040Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113040

    Наименование закупки

    Поставка металлической мебели для нужд ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:45

    Документация процедуры

    02_без_процедур_закупки_17-2017.rar

    ЗАДАНИЕ_НА_ПОСТАВКУ_ТОВАРА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлической мебели для нужд ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 09:30 GMT +323.09.2019 09:3023.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113040Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлической мебели для нужд ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    240 933,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Новочеремушкинская 65 ( базисы поставки указаны в ТЗ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем:- в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства)- в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора.Поставка силами и за счет средств поставщика до склада покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический Практик LS (LE)-31 для одежды 850x500x1830ММ 40КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Стеллаж для склада Лайт металл серый 2000х700х400ММ 4 полки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф металлический ШРК-22-600 для одежды 600х1850х490ММ светло-серый 2-дверный 2 секции 2 полки, 2 усиленных замка, 2 перекладины, 4 крючка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф монтажный ABB SRN10625K навесной 1000х600х250ММ сталь серый IP65"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф металлический настенный 03.001М "Феррум" для инструмента 640х300х755ММ серый RAL 7016"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф металлический КД-155 архивный 1820х800х400СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф металлический разборный ДиКом ОД-321-О для одежды 1820х600х500ММ светло-серый металл 36КГ 2-дверный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф металлический ШРК-22-600 для одежды 600х1850х490ММ светло-серый 2-дверный 2 секции 2 полки, 2 усиленных замка, 2 перекладины, 4 крючка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф для ключей ДиКом КД-174 на 40 ключей Cam Lock 270х380х70ММ серый металл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф медицинский аптечный АУ-1 для медикаментов металл белый 400х120х300ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф металлический Охотник-21 для оружия 1400х200х253ММ коричневый металл 1-дверный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Шкаф металлический напольный/настенный Меткон ШП-3 пистолетный 310х320х200ММ коричневый металл 1-дверный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Картотека для документации файловая ДиКом КД-612 А4 700х446х600ММ сталь серый RAL 7038"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ящик алюминий для ВМ 750х450х500ММ МПРА 0750 06"

    Кол-во: 6.000

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