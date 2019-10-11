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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодических (предварительных) медицинских осмотров для работников подразделений (Столовая 2 этаж, Минимаркет, Супермаркет, Участок по реализации МТР, Мучной цех, ДЦ ПАО "Газпром") для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по проведению периодических (предварительных) медицинских осмотров для работников подразделений (Столовая 2 этаж, Минимаркет, Супермаркет, Участок по реализации МТР, Мучной цех, ДЦ ПАО "Газпром") для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 14:0011.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113024Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113024

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодических (предварительных) медицинских осмотров для работников подразделений (Столовая 2 этаж, Минимаркет, Супермаркет, Участок по реализации МТР, Мучной цех, ДЦ ПАО "Газпром") для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 12:20

    Документация процедуры

    Договор_на_медосмотры_(2).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению периодических (предварительных) медицинских осмотров для работников подразделений (Столовая 2 этаж, Минимаркет, Супермаркет, Участок по реализации МТР, Мучной цех, ДЦ ПАО "Газпром") для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.10.2019 14:00 GMT +311.10.2019 14:0011.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113024Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических (предварительных) медицинских осмотров для работников подразделений (Столовая 2 этаж, Минимаркет, Супермаркет, Участок по реализации МТР, Мучной цех, ДЦ ПАО "Газпром") для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    499 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата медицинских услуг производится Заказчиком по факту выполненных работ в срок до 20 числа следующего месяца, за который выставлен счет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр женщин Приказ № 302-Н от 12.04.2011"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 2"

    "Анализ лабораторный Кровь на напряженность к Дифтерии"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Анализ лабораторный Кровь на напряженности к Кори"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр мужчин Приказ № 302-Н от 12.04.2011"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 5"

    "Обучение с последующей аттестацией периодическое гигиеническое обучение 8-12часов ООО "КЛИНИКА НА КУРСКОЙ""

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 6"

    "Вакцинация Профилактическая против кори"

    Кол-во: 94.000

    "Позиция 7"

    "Вакцинация Профилактическая против дизентерии Зонне"

    Кол-во: 81.000

    "Позиция 8"

    "Вакцинация Профилактическая против дифтерии"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 9"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр (женщина старше 40 лет) Приказ № 302-Н от 12.04.2011"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 10"

    "Обучение с последующей аттестацией предварительное гигиеническое обучение 8-12часов ООО "КЛИНИКА НА КУРСКОЙ""

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Вакцинация Профилактическая против гепатита А"

    Кол-во: 49.000

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