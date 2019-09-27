Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы № ТОРГ-12 ) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации