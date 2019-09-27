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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР

    Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113016

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 12:09

    Документация процедуры

    Типовой_договор_Закуп.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР

    Начальная цена

    326 035,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33-й км трассы "Оренбург-Самара", 460539Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы № ТОРГ-12 ) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой термостойкий ПВКВ 2.5 ММ2 380В из двухслойной кремнийорганической резины"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Провод силовой термостойкий ПВКВ 4 ММ2 380В из двухслойной кремнийорганической резины"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Провод силовой термостойкий ПВКВ 6 ММ2 380В из двухслойной кремнийорганической резины"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Провод неизолированный ПЩ-25"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой КПГСН 3х50+1х25"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КСПВ 2х0.5 220В медь"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КСПВ 4х0.5 220В медь"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КПСЭнг-FRLS 1х2х1.5 300В медь"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КПСЭнг-FRLS 1х2х1 300В медь"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5 300В медь"

    Кол-во: 100.000

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