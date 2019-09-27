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Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113016Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции по статье КР
Начальная цена
326 035,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33-й км трассы "Оренбург-Самара", 460539Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы № ТОРГ-12 ) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
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