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    Электротехнические изделия ( Черский, 49, 88,1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.02.2020 01:0027.02.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112899

    Наименование закупки

    Электротехнические изделия ( Черский, 49, 88,1)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 11:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротехнические изделия ( Черский, 49, 88,1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.02.2020 01:00 GMT +327.02.2020 01:0027.02.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехнические изделия ( Черский, 49, 88,1)

    Начальная цена

    206 208,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 2050 руб.). Доставку до борта судна и пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термостат трехфазный EGO 55.34052.010 +50...+300"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Лампа люминесцентная Narva LT40W-KT12/640-020 G13 220В 40ВТ NARVA Lichtquellen GmbH"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Устройство коммутационное Блок коммутации YW-E10 -20...+55 6А IP20 IDEC"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Устройство коммутационное Блок коммутации YW-E01 -20...+55 6А IP20 IDEC"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Блок контактный Eaton М22-К10 230В 6А переднее присоединение"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Блок контактный Eaton М22-К01 230В 6А переднее присоединение"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Блок контактный Schneider Electric ZBE102 230В 10А с клеммными зажимами под винт 1НЗ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Блок контактный Schneider Electric ZBE101 230В 3А винтовое крепление 1НО"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Розетка переносная IEK Омега РБп13-1-0м 16А IP44 c крышкой PKR21-016-2-K02"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Лампа светодиодная LED EKF PROxima 1.2ВТ 24В 50ЛМ 4700К BA9s линзообразная 22ММ 10ММ BA9SA/W-24V"

    Кол-во: 200.000

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