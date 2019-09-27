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    Главная / Торги / хозяйственные товары

    хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112888Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112888

    Наименование закупки

    хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 15:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СОСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    606181, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Рожок село, Микрорайон улица, 4

    Почтовый адрес

    606181, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Рожок село, Микрорайон улица, 4

    Контактный телефон

    +7 83174 3-41-88

    Факс

    +7 83174 3-41-88

    Адрес электронной почты

    dipi@soc.ssn.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112888Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    1 046,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606181, Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, улица Микрорайон, дом 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет, Нижегородская область

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СОСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СОСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    606181, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Рожок село, Микрорайон улица, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер медицинский Емкость д/колюще-режущих мед. отходов класса Б ЕК-01 1000МЛ желтый №1ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Термометр бытовой комнатный ТСК-7 0...+50ГРАД ЦЕЛЬС 23х35х8ММ ТУ 4321-034-47651458-2007"

    Кол-во: 20.000

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