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    Главная / Торги / Поставка ленты для УЭВП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Поставка ленты для УЭВП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2019 22:0022.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112807Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112807

    Наименование закупки

    Поставка ленты для УЭВП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 08:39

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ленты для УЭВП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.09.2019 22:00 GMT +322.09.2019 22:0022.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112807Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленты для УЭВП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629806, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 9, проезд 4, УМТСиК ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. В этом случае Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента противоскользящая Л-25 полиэстр, карборунд желтая 50ММх18.3М 250МКР 10158-L25"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Лента противоскользящая Л-25 полиэстр, карборунд черная 25ММх25М 100МКР 20150-L25"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Лента противоскользящая Л-25 полиэстр, карборунд черно-желтая 25ММх25М 100МКР 10161-L25"

    Кол-во: 7.000

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