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    Закупка канцелярских принадлежностей для нужд филиала Санкт-Петербургское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112643Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112643

    Наименование закупки

    Закупка канцелярских принадлежностей для нужд филиала Санкт-Петербургское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:05

    Документация процедуры

    1Санкт-Петербургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_канцелярии.xlsx

    Договор_Ким_канцелярия.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка канцелярских принадлежностей для нужд филиала Санкт-Петербургское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 09:00 GMT +324.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112643Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка канцелярских принадлежностей для нужд филиала Санкт-Петербургское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    250 286,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, ул. Варшавская д.5 А Литер ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подставка Ценникодержатель настольный L-образный Attache 60х40ММ прозрачный ПЭТ 20ШТ 416136 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Подставка Ценникодержатель карман подвесной мягкий 210х297ММ прозрачный ПВХ 50ШТ 619389 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Подставка Ценникодержатель на прищепке с широким зажимом FX-GRIP 80х105ММ прозрачный пластик 10ШТ 790204 Россия"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Подставка Ценникодержатель на круглой подставке 27х27ММ прозрачный пластик 10ШТ 436433 Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Подставка настольная информационная Attache 210х297ММ акрил 1 отделение прозрачная 32926"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Чехол 5492 для одежды 145х60х10СМ спанбонд синий 853393"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Табличка вертикальная/горизонтальная 0.5х74х53ММ пластик черная 20ШТ для нанесения надписей меловым маркером 660144"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Табличка вертикальная/горизонтальная 0.5х105х75ММ пластик черная 20ШТ для нанесения надписей меловым маркером 660143"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Табличка вертикальная/горизонтальная 0.5х148х105ММ пластик черная 20ШТ для нанесения надписей меловым маркером 436436"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Органайзеры подвесной ПВХ синий 240х860ММ 5560 Китай"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Лента клейкая двухсторонняя Scotch 19ММх1.5М вспененный акрил прозрачный 1000МКМ 612581"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Изделие из пластмасс Монетница круглая пластик 172х172ММ 410467 Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 13"

    "Маркер меловой Uni Chalk овальный пластиковый корпус 2.5ММ белый 719204 Япония"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Оборудование Этикет-пистолет однострочный Sky 826 26х12ММ ассорти 20ШТ волна"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Запчасть Этикет-лента волна белая 26х12ММ 10 рулонов по 1000 этикеток"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Ламинатор офисный ProfiOffice Prolamic E-1230 А4 80-125мкм 30см/мин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Подставка настольная под меню ACR-Menu Holder 1.5х148х210ММ акрил прозрачная 10ШТ 660141"

    Кол-во: 10.000

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