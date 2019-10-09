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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для дверей

    Поставка комплектующих для дверей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112484Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112484

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для дверей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для дверей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112484Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для дверей

    Начальная цена

    62 454,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механизм цилиндровый Apecs SC-70-NI"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Цилиндровый механизм Apecs SC-M70-Z-C-G"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Замок врезной универсальный с ручкой В7-11М металл, соответствуют 2 классу и рассчитаны на толщину дверей от 40 до 50мм"

    Кол-во: 15.000

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