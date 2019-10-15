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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к сварочному оборудованию

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112310Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112310

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 07:17

    Документация процедуры

    Спецификаци_я.xlsx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.10.2019 15:00 GMT +315.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112310Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию

    Начальная цена

    116 860,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка ТРМ-07 для транспортировки 2-х газовых баллонов 1515х900х1270ММ металл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Подогреватель стыков для труб перед сваркой ПСТ-1020 1020ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пресс гидравлический ручной Сорокин 7.30 30Т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Носилки для транспортировки 40-ка литровых газовых баллонов НТ-40 80КГ ТУ 34-2140-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Изделие Плата управления 716.088И1 к сварочным выпрямителям ВД-306ДК СЭЛ.0178 ТУ 3441-012-11143754-2004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Изделие Плата управления 716.070И2/Д к сварочным выпрямителям ВД-306ДК ТУ 20732066-071-99"

    Кол-во: 1.000

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