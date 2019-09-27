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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для ООО "Молния Ямал"

    Поставка медикаментов для ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112074Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112074

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 08:22

    Документация процедуры

    Приложение_№1_Спецификация.xlsx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов для ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112074Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    141 109,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется: в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента направления письменной заявки Покупателем. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота ацетилсалициловая таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Глицин таблетки подъязычные 100МГ №50 (БИОТИКИ)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Препарат болеутоляющий Дротаверин таблетки 40МГ №50 ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Левомицетин гл. капли 0.25ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 6"

    "Хлорид натрия раствор для инфузий 0.9ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 7"

    "Капли Отипакс ушные флакон 15МЛ 16Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Хлоргексидин биглюконат флакон полимерный 0.05ПРОЦ 100МЛ ОАО "Самарамедпром""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Средство противорвотное Церукал раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5ПРОЦ 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Препарат валерианы настойка 25МЛ флакон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Панкреатин Креон 10000 капсулы 150МГ 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 50МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Средство спазмолитическое Андипал таблетки 20ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 30 месяцев ФСП 42-0553-6836-05 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Антибиотик Гентамицин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 40МГ 2МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Персен таблетки №40"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 16"

    "Препарат Афобазол таблетки 10МГ №60"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Кордарон таблетки 200МГ №30 Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co, Венгрия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Кордарон раствор д/ин ампулы 3МЛ 150МГ №6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное Верапамил таблетки 40МГ 30ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 20"

    "Азитромицин Зитролид Форте капсулы 500МГ 3ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Вакцина для профилактики гриппа с консервантом Совигрипп раствор для внутримышечного введения №1 0.5МЛ"

    Кол-во: 172.000

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