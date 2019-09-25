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    Главная / Торги / Поставка системного блока

    Поставка системного блока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 09:0025.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112011Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    112011

    Наименование закупки

    Поставка системного блока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 09:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Юридический адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Почтовый адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Контактный телефон

    +7 831 271-94-28

    Факс

    +7 831 271-94-28

    Адрес электронной почты

    ntghip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка системного блока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 09:00 GMT +325.09.2019 09:0025.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 112011Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системного блока

    Начальная цена

    28 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21 (Сормовский р-н)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания документов об отгрузке товара. Аванс не предусмотрен. Поставщик осуществляет доставку и разгрузку Товара собственными силами за счет собственных средств в адрес Заказчика: 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21, в часы работы Заказчика (с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-30 часов).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТГХИП"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Адрес местонахождения

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок ART-PC Office 1199 AMD A4 6300 FM2 (AD6300OKA23HL) (3.7GHz/5000MHz/AMD Radeon HD 8370D) 3.7Ghz DDR3 4Gb 1600MHz Kingston KVR16N11S8 2шт SSD A-Data SATA III 120Gb Win Pro 10 32-bit/64-bit Russian DVD-RW PowerCool S1007BK (450W) со встроенным биоэнзимным карбоновым фильтром Asrock FM2A68M-DG3+ Вентилятор Deepcool BETA 10"

    Кол-во: 1.000

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