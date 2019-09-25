Поставка молочной продукции для нужд ООО "Каневской ЗГА"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

По отсрочке платежа в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки конкретной партии.Поставка товара производится транспортом и за счет Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком до 12 часов 00 мин.