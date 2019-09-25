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    Главная / Торги / Поставка молочной продукции для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Поставка молочной продукции для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 111739Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    111739

    Наименование закупки

    Поставка молочной продукции для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 15:24

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Техзадание_молочная_продукция_(2).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Каневской завод газовой аппаратуры
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Юридический адрес

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    Почтовый адрес

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Контактный телефон

    +7 86164 7-06-41 доб. 104

    Факс

    +7 86164 7-06-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@kzga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Дарья Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка молочной продукции для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 12:00 GMT +325.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 111739Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Начальная цена

    303 242,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Россия,Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По отсрочке платежа в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки конкретной партии.Поставка товара производится транспортом и за счет Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком до 12 часов 00 мин.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое Станица 2.5ПРОЦ 1Л; ДМ³ пленка ООО ТД "Кубанская Станица""

    Кол-во: 3250.000

    "Позиция 2"

    "Творог весовой обезжиренный Станица ООО ТД "Кубанская Станица""

    Кол-во: 220.000

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    Прием заявок:
    01.02.2019 08:30(GMT+03:00)
    71 268
    Лоты:
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