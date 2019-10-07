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    Главная / Торги / Поставка хоз.товаров, мебели и бытовой техники для Поликлиники № 3

    Поставка хоз.товаров, мебели и бытовой техники для Поликлиники № 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 111171Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    111171

    Наименование закупки

    Поставка хоз.товаров, мебели и бытовой техники для Поликлиники № 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    info@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрианова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хоз.товаров, мебели и бытовой техники для Поликлиники № 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 111171Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хоз.товаров, мебели и бытовой техники для Поликлиники № 3

    Начальная цена

    134 551,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Г. Санкт-Петербург пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более двадцати календарных дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для руководителя Chairman 727 искусственная кожа/пластик черное"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Стул Iso офисный искусственная кожа Easy Chair"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Урна мусорная круглая 7Л; ДМ³ сталь хром 20х23СМ с педалью 732842"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Ламинатор пакетный ProfiOffice Prolamic HR230D А4 250мкм 513x210x136ММ 600ММ/МИН 89012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тележка для инструментов WDS-0 металл 3 полки 820х450х870ММ S30299025046 Практик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Чайник заварочный френч-пресс Mayer&Boch стекло боросиликатное/нержавеющая сталь 1000СМ3;^МЛ прозрачный/серебристый 28855 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Тележка универсальная двухколесная пневматические ТГ-150 для багажа 1300х500ММ металл 150КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Часы настенные Apeyron PL 01.006 пластик серебристый 28СМ 290х290ММ круг кварцевый механизм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Пылесос вертикальный Karcher WD3 P Premium EU-I для сухой и влажной уборки 1000ВТ 17Л;ДМ3 5.96КГ 525х340х388ММ желтый/черный 75ДБ 4М 1.629-891.0 Румыния"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Горелка газовая портативная X-190 бутан КВТ 66237"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор для аккумуляторных инструментов Bosch GBA Li-Ion 18В 3А.Ч 139х91х71ММ 0.45КГ 1600A012UV"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Устройство зарядное Bosch AL 1820 CV для Li-Ion аккумуляторов 14/4/8ВВ 220х160х100ММ 2607225424"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Светильник настольный сенсорный светодиодный Artstyle TL-402 997008 10ВТ 1.68КГ 32ШТ пластик подставка/струбцина"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Термопот Polaris PWP 3216 3.2Л 900ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Зеркало Классик-1 настенное прозрачный стекло 805x498ММ 529834"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Экран потолочный для панелей кондиционеров Флат 113СМ 1117x1117x110ММ на пластиковые крючки 719191"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Доска офисная магнитно-маркерная ДСП/металл лаковое покрытие 45х60СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Щетка утюжок Svip для бытовых нужд 140х60х40ММ нейлон 219427"

    Кол-во: 10.000

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