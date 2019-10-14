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    Главная / Торги / закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны

    закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 109689Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    109689

    Наименование закупки

    закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 812 613-38-10

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    office@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Смоленская область, Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.10.2019 13:00 GMT +314.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 109689Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Начальная цена

    228 989,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Смоленская область,Ярославская область, Смоленская обл., г. Смоленск ул. Николаева д.85; г. Ярославль ул. Наумова д. 67/2; Ярославская обл. г.Мышкин КС-18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора КБ Гранит 30Л рулон 12МКМ 20ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Салфетки бумажные Мягкий знак 2-слойные 24х24СМ 100% целлюлоза белые с тиснением 100ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Держатель для туалетной бумаги Frap 1503 металлический хром"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Мыльница пластмассовая открытая настольная (арт.233, код 19021109)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Набор для туалета Стандарт ершик и подставка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ледоруб топор Б2 с металлической ручкой Х0188"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Салфетка хозяйственная для уборки микрофибра 300x300ММ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 8"

    "Бумага туалетная спайка Zewa Plus двухслойная белая 9.5СМ 23М 4ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Губка для мытья посуды Luscan Макси поролон/абразив 95х65х30ММ ассорти 5ШТ"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воды кувшин Барьер 4Л соответствует стандарту NSF 42 и 53"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Картридж к фильтру для воды Барьер-4 сменная кассета"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Сумка для документов полиэстер, ПВХ 38х30х8СМ 6836.10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Шкаф для ключей ключница KB-50 на 50 ключей 300x230x90ММ металлическая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Стеллаж универсальный металлический 2000х500х900ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Вешалка напольная Титан ТМ-05 сталь черная 1830х395ММ 5 крючков"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Зеркало К-50 настенное белый прямоугольное 700х500х140ММ для ванной комнаты с полкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Демосистема настенная Promega office синяя пластик А4 10 панелей"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Помпа механическая для розлива воды из бутыли"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Изделие Подсумок для магазина Сайга 410 ткань"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Изделие Ремень автоматный Джагер Р-4/1 брезент х/б 1000х35ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Сиде Black-out бежевый 1.4х1.75М ткань Союз 01"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 22"

    "Сетка москитная для оконных блоков ПВХ 1265х585ММ белый полимерное полотно"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 23"

    "Велосипед Stels Navigator 210 дорожный 1 26ДЮЙМ тормоза ножные педальные"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Бумага туалетная Набережные Челны однослойная 43М"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 25"

    "Лента сигнальная 33М 100ММ желтый/черный ПВХ FB12016BAYE"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Кресло для руководителя Бюрократ KB-8 искусственная кожа/сетка черное газлифт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Мебель для ванной Шкаф-зеркало левый Коралл 82 С 816х840х170ММ МДФ влагостойкий белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Стул офисный Iso ткань серый"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 29"

    "Знак предупреждающий Мокрый пол 650x300ММ пластик ПВХ желтый"

    Кол-во: 1.000

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