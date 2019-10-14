www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 10:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 812 613-38-10
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
office@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.10.2019 13:00 GMT +314.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 109689Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хозяйственно-бытовых товаров для Третьего регионального отряда охраны
Начальная цена
228 989,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Смоленская область,Ярославская область, Смоленская обл., г. Смоленск ул. Николаева д.85; г. Ярославль ул. Наумова д. 67/2; Ярославская обл. г.Мышкин КС-18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.