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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Поставка хозяйственных товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 109373Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    109373

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 812 613-38-10

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    office@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Смоленская область, Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.10.2019 13:00 GMT +314.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 109373Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров для Третьего регионального отряда охраны

    Начальная цена

    71 334,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Смоленская область,Ярославская область, г. Смоленск ул. Николаева д.85; г. Ярославль ул. Наумова д.67/2; ярославская обл. г. Мышкин КС-18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло жидкое Grass Milana жемчужное 500МЛ флакон с дозатором 572812"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Средство моющее Grass Arena для мытья пола пластиковая тара без дозатора 960МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Средство для мытья посуды Пемолюкс 500МЛ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Средство для посуды Fairy 500МЛ для ручного мытья посуды, кухонного инвентаря PG -73192 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Инвентарь для уборки Набор для пола SVIP SV3203/SV2130 (швабра-моп веревочная +ведро с отжимом 13Л прямоугольное)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Электрочайник Bosch TWK6004N 2400ВТ 1.7Л; ДМ³ закрытая спираль пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная безударная Интерскол ДА-10/18ЭР 2 12Нм 0-400/0-1100ОБ/МИН быстрозажимной патрон 0.8-10ММ Li-lon 1.3А·Ч 18В 1.36КГ ТУ 4833-003-46372853-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный Camelion 2931R2 4V4Ah 220/12В карбон, CREE LED"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Часы настенные С-ББ25-186 ГЕРБ дерево круг"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Коврик входной грязезащитный влаговпитывающий полиэстер, прорезиненная подложка 400x600ММ серый 82 ООО "Карпет Дизайн""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Веник Люкс Росси сорго"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Ведро сталь оцинкованная 10Л; ДМ³ ГОСТ 20558-82"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный ø1.1×7.5СМ Россия Арт. 781004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Кулер SMixx 08L компрессорный цвет-серебро"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Холодильник Indesit SB 167.027 167x60x66.5СМ 195Л 104Л белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Светильник настольный светодиодный Старт СТ58 844158 6ВТ черный 0.77КГ 32ШТ пластик"

    Кол-во: 9.000

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