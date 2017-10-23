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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017

    Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2017 12:0023.10.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705603048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705603048

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0054243/ГФлот

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2017 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация СМСП 2.2-54243.rar

    Об отказе от проведения запроса предложений

    0054243 продление 17.10.2017.doc

    Об отказе от проведения запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-03

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по спасанию и подъему затонувших судов на внутренних водных путях

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2017 12:00 GMT +323.10.2017 12:0023.10.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705603048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2017 12:0024.10.2017 12:0024.10.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705603048Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2017 18:0001.11.2017 18:0001.11.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705603048Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.11.201701.11.2017 18:0001.11.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705603048Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017

    Начальная цена

    5 707 934,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Классификатор ОКПД2

    27.11.61.120

    Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    52.22.16

    Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "промежуточная проставка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ротокап в сборе"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "ротокап в сборе"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "главный пусковой клапан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "набор уплотнений"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "набор уплотнений"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "набор уплотнений для масляного модуля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "электрический мотор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "гибкое соединение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "шестигранный винт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "насос предварительной смазки в сборе с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Предельный выключатель температуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Компрессионный диск"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Трубчатая прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Трубчатая прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Трубчатая прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Трубчатая прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Трубчатая прокладка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Трубчатая прокладка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Трубчатая прокладка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Газовый генератор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Комплект рамового подшипника"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Датчик протечки топлива LS108A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Датчик давления воздуха управления PT311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Реле защиты по низкому давлению масла PSZ201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шплинт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 29"

    "Вал для рычага"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Рычаг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "индикаторный клапан в сборе"

    Кол-во: 6

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