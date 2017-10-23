www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705603048
Уникальный номер закупки
17/2.2/0054243/ГФлот
Наименование закупки
Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2017 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-03
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2017 12:00 GMT +323.10.2017 12:0023.10.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705603048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2017 12:0024.10.2017 12:0024.10.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705603048Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
01.11.2017 18:0001.11.2017 18:0001.11.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705603048Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
01.11.201701.11.2017 18:0001.11.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705603048Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на дизель-генераторов Вяртсила, установленных на МФЛС «Владислав Стрижов», МФЛС «Юрий Топчев для нужд ООО «Газпром флот» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/17/2.2/0054243/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/08.10.2017
Начальная цена
5 707 934,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
27.11.61.120
52.22.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 6