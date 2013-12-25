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Номер извещения
31300729461
Уникальный номер закупки
13-2.2-0852
Наименование закупки
Поставка газовых смесей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (426/ТГУхта/13-2.2-0852/06.12.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2013 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-90
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Поставка газовых смесей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2013 12:00 GMT +325.12.2013 12:0025.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300729461Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газовых смесей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2013 14:0025.12.2013 14:0025.12.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300729461Дата и время вскрытия заявок Поставка газовых смесей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Подведение итогов не позднее
31.12.2013 15:0031.12.2013 15:0031.12.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300729461Подведение итогов не позднее Поставка газовых смесей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газовых смесей для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
1 450 111,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
24.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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