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Номер извещения
31705541503
Уникальный номер закупки
17/2.1/0059585/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Выбор организации на выполнение работ по ремонту кровли АБК ЦТМД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2017 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
a.bakal@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакал Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
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Выбор организации на выполнение работ по ремонту кровли АБК ЦТМД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2017 14:00 GMT +310.10.2017 14:0010.10.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705541503Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на выполнение работ по ремонту кровли АБК ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2017 14:0010.10.2017 14:0010.10.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705541503Дата и время вскрытия заявок Выбор организации на выполнение работ по ремонту кровли АБК ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
17.10.2017 00:0017.10.2017 00:0017.10.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705541503Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение работ по ремонту кровли АБК ЦТМДОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор организации на выполнение работ по ремонту кровли АБК ЦТМД
Начальная цена
830 734,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
43.91.19.110
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 730