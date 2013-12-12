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Номер извещения
31300718632
Уникальный номер закупки
13_2.1_9058
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2014 году»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2013 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
A.Melikhova@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелихова Арина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «Оргэнергогаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2013 15:00 GMT +312.12.2013 15:0012.12.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300718632Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «Оргэнергогаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2013 10:0013.12.2013 10:0013.12.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300718632Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «Оргэнергогаз»Москва
Подведение итогов не позднее
19.12.2013 15:0019.12.2013 15:0019.12.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300718632Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «Оргэнергогаз»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «Оргэнергогаз»
Начальная цена
49 137 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
66.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Страхование от несчастных случаев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2013 15:00 GMT +312.12.2013 15:0012.12.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300718632Дата и время окончания срока приема заявок Страхование от несчастных случаевМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2013 10:0013.12.2013 10:0013.12.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300718632Дата и время вскрытия заявок Страхование от несчастных случаевМосква
Подведение итогов не позднее
19.12.2013 15:0019.12.2013 15:0019.12.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300718632Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаевМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование от несчастных случаев
Начальная цена
1 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
66.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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